Кубок мэра пройдет в новом формате

Кубок мэра по хоккею пройдет этим летом в столице в новом формате.

Как сообщает Федерация хоккея Москвы, список традиционных участников турнира - московских «Спартака», «Динамо» и ЦСКА, а также подольского «Витязя», пополнили хабаровский «Амур» и китайский «Кульлунь».

Шесть команд будут разбиты на две группы. В группе А сыграют «Амур», «Динамо» и ЦСКА, в группе В - «Спартак», «Витязь» и «Куньлунь». Победители групп разыграют трофей, команды, занявшие вторые места, поборются за итоговую третью позицию, а две оставшиеся - за пятое место.

Напомним, турнир пройдет с 25 по 28 августа в Москве.