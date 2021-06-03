Россия сыграет с Чехией или Финляндией в 1/2 финала ЧМ в случае победы над Канадой

Сегодня, 3 июня, сборная России в четвертьфинале ЧМ-2021 встретится с национальной командой Канады. Победитель пары сыграет с Финляндией или Чехией.

Согласно рейтингу команд, составленному на основе выступления на предварительном этапе турнира, лучшей сборной стала США, а Россия заняла второе место. Финны вышли в плей-офф с третьим посевом, чехи – с пятым, а немцы – с шестым.

Таким образом, в полуфинале команда с самым высоким посевом (США) сыграет с командой с самым низким рейтингом (Германия), а второй номер посева (Россия) - с третьим (Финляндия) или пятым (Чехия).

Напомним, что в 1/4 финала ЧМ команда США обыграла Словакию (6:1), а Германия оказалась сильнее Швейцарии (3:2 Б).

Матчи Россия - Канада и Финляндия - Чехия начнутся в 20:15 по московскому времени.