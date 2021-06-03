Россия в овертайме проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира

Сборная России уступила команде Канады в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею со счетом 1:2 ОТ.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. В середине второй двадцаминутки Евгений Тимкин с передач Дмитрия Орлова и Владислава Каменева вывел команду Валерия Брагина вперед. Канадцы отыгрались в заключительном игровом отрезке - Адам Хенрик реализовал большинство. Нападающему ассистировали Коннор Браун и Максим Комтуа.

Трех периодов командам не хватило для того, чтобы выявить победителя, и встреча перетекла в овертайм. Победную шайбу забросил Эндрю Манджипане с передачи Троя Стечера.

Таким образом, в полуфинал вышли США, Германия, Канада и Финляндия.

Россия покидает турнир.