На чемпионате мира определились полуфинальные пары

На чемпионате мира по хоккею в Риге стал известен состав полуфинальных пар.
За выход в финал турнира сборная Канады поспорит с командой США, Финляндия сыграет против Германии.
Напомним, в четвертьфинальных баталиях канадцы обыграли в овертайме сборную России со счетом 2:1, американцы разгромили словаков (6:1), немцы оказались сильнее швейцарцев (3:2 Б), а финны с минимальным преимуществом одолели Чехию.
Полуфинальные поединки пройдут 5 июня. Турнир завершится на следующий день.
источник: «Советский спорт»