Андрей Николишин - о поражении России в 1/4 финала ЧМ: Мы проиграли Канаде, а не Италии

Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин прокомментировал результат четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею между командами России и Канады, завершившегося поражением российской сборной (1:2 ОТ).

«Категорически не согласен, что это позор. Мы проиграли Канаде, а не Италии. В четвертьфинале, в овертайме. Хорошая игра была. Тактическая борьба. Канадцы выстроили капканы. Ждали своего момента до овертайма. То, что мы не выиграли, — это хоккей в его лучшем воплощении. Была тактическая борьба, в которой канадцы лучше преуспели, чем мы», — приводит слова Николишина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, подопечные Валерия Брагина в 1/4 финала чемпионата мира проиграли сборной Канады в овертайме со счетом 1:2 и вылетела с турнира.

В полуфиналах Канада сыграет с США, Финляндия поборется с Германией.