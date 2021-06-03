Рене Фазель: У сборной России будет шанс реабилитироваться на следующем чемпионате мира

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о поражениях в четвертьфинале первенства планеты лидеров группы А России и Швейцарии.

«Все лидеры группы А едут домой - это такой чемпионат. Сборная России - хорошая команда, отлично играла на групповом этапе, но это спорт. Плюс играть против канадцев всегда сложно, какая бы сборная у них ни была. Команды Швейцарии и России были лучше на предыдущем этапе, но турнир для них закончен.

Но в следующем году будет совсем другой чемпионат мира в Финляндии, я надеюсь. И у российской сборной будет шанс реабилитироваться», - приводит слова Фазеля ТАСС.

Напомним, что Россия потерпела поражение от Канады (1:2 ОТ), а Швейцария не справилась с Германией (2:3 Б).