Валерий Каменский - о поражении России от Канады: Мы сами проиграли, а не они выиграли

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский подвел итоги четвертьфинальному матчу сборной России против команды Канады (1:2 ОТ).

«Немного уныло от такого результата — опять проиграли канадцам. Забили меньше на одну, поэтому не получилось победить. Игра была равная, просто Канада забила на шайбу больше.

Думаю, что наши нападающие должны были играть острее, ломать эту оборону, обыгрывать защитников один в один. Проигрывает вся команда.

Нельзя считать эту Канаду десятой по составу. Нужно было самим играть. Мы сами проиграли, а не они выиграли», — приводит слова Каменского Sport24.ru.

Напомним, в полуфиналах турнира Канада сыграет с США, Финляндия - с Германией.