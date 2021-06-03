«Вся Россия расстроена. Парни отдали все». Бобровский - о поражении сборной России от Канады на ЧМ

Вратарь сборной России Сергей Бобровский прокомментировал поражение команды от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира в Риге.

«Конечно, я очень расстроен, как и все ребята, тяжело слова найти. Все настраивались на победу, и очень грустно проиграть в овертайме. Но для многих молодых ребят это был первый опыт ЧМ. Вся Россия расстроена, но что есть, то есть. Парни отдали все, что было, но это хоккей», - приводит слова Бобровского «Чемпионат».

Напомним, что команда Валерия Брагина проиграла Канаде в овертайме со счетом 1:2. Победную шайбу забросил форвард «кленовых листьев» Эндрю Манджапане.

Отметим, что Россия не может обыграть Канаду на ЧМ с 2011 года.