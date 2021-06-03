Антон Слепышев - о поражении России от Канады: Одного гола недостаточно для победы

Нападающий сборной России Антон Слепышев поделился своим мнением о причинах поражения сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Риге от команды Канады.

«Тяжело сказать, что не получилось. Одного гола явно недостаточно для победы. Мы разговаривали, что нужно играть попроще, лезть на ворота, но как-то робко сыграли в этом плане. Я бы не сказал, что новички ЧМ стушевались и играли зажато. Они проявили себя достойно, нам не стыдно за дебютантов сборной.

Никаких комбинаций в расстановке «3 на 3» не играется, всё происходит в моменте. Канадцы больше провели времени с шайбой, и одна из атак закончилась голом», - приводит слова форварда «Чемпионат».

Напомним, в остальных поединках 1/4 финала США разгромили Словакию (6:1), Германия в серии буллитов одолела Швейцарию (3:2 Б), а Финляндия оказалась сильнее Чехии (1:0).

Таким образом, в полуфиналах турнира США сыграет с Канадой, а Германия - с Финляндией. Матчи пройдут 5 июня.