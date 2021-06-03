«Одна ошибка решила все». Крикунов - о поражении России от Канады на чемпионате мира

Экс-главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение сборной России от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Риге (1:2 ОТ).

«Старались, играли, боролись, но проиграли, это Канада, и эти матчи всегда стоят особняком от всех других, как бы там ни было. Наша команда уступила в борьбе - пропустила момент, упустила игрока, забившего гол. Бывает, что сделаешь, одна ошибка решила все.

В этом году состав у нас был очень хороший, не было никаких предпосылок, что можем проиграть, но фортуна от нас отвернулась. Мы играли далеко не первым составом, но по именам команда у нас была посильнее, чем у соперника.

Весь этот чемпионат стоит особняком, и результаты об этом говорят. Подготовка в «пузыре», жизнь в «пузыре», когда ты постоянно находишься в одной комнате без возможности переключиться, все это сказывается», - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, в остальных поединках 1/4 финала США разгромили Словакию (6:1), Германия в серии буллитов одолела Швейцарию (3:2 Б), а Финляндия оказалась сильнее Чехии (1:0).