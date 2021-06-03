Брагин - после поражения России от Канады: Неэтично сравнивать наши уровни хоккея

Главный тренер сборной России Валерий Брагин дал комментарий после поражения от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира-2021.

«Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались. Временами что-то получалось. Бывают такие матчи. Такая игра была… Соперник сыграл от обороны, без провалов. Не смогли взломать оборону. Овертайм - пропустили гол.

Надо все проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо, неэтично сравнивать наши уровни хоккея. Четвертьфинал - такой матч, может быть, где-то наши не так ярко сыграли», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что команда Валерия Брагина проиграла Канаде в овертайме со счетом 1:2. Победную шайбу забросил форвард «кленовых листьев» Эндрю Манджапане.

Отметим, что Россия не может обыграть Канаду на ЧМ с 2011 года.