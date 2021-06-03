Дмитрий Орлов - о вылете сборной России с чемпионата мира: Я считаю это провалом

Защитник сборной России Дмитрий Орлов подвел итоги четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею в Риге Россия - Канада (1:2 ОТ).

«Чемпионат мира для нас закончен. Я считаю это провалом. Обидно, что так случилось.

Что касается темпа игры, то в таких моментах надо дорожить шайбой. Не проваливаться, не терять шайбу. И в зоне атаке не просто придержать, а переводить из края в край, потому что все равно они смотрят, читают. У нас были провалы, которые не нужно делать. И когда мы получили удаление, они заработали гол — такого не должно быть.

Они забили на гол больше, чем мы, вот и все. Бывают горькие поражения, их надо забывать. А что будет писать пресса, нам не нужно об этом думать», — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

Напомним, в остальных поединках 1/4 финала США разгромили Словакию (6:1), Германия в серии буллитов одолела Швейцарию (3:2 Б), а Финляндия оказалась сильнее Чехии (1:0).