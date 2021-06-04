Канделаки прокомментировала поражение сборной России от Канады на ЧМ

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки выразила мнение о поражении сборной России от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021 в Риге.

«Еще до начала игры было понятно, что если мы уступим, многие скажут «проиграли детям». Если выиграем, скажут «детей-то каждый может обыграть». Вот и давай результат с таким градусом общественного мнения.

Мы не слишком охотно говорим «спасибо» тем, кто приехал и прилетел после тяжелого сезона, чтобы защищать честь нашего флага. А ведь благодарность, как и желание игроков быть частью нашей сборной, это тоже патриотизм», - написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Напомним, что в остальных поединках 1/4 финала США разгромили Словакию (6:1), Германия в серии буллитов одолела Швейцарию (3:2 Б), а Финляндия оказалась сильнее Чехии (1:0).

Таким образом, в полуфиналах турнира США сыграет с Канадой, а Германия - с Финляндией. Матчи пройдут 5 июня.