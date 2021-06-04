«Бостон» обыграл «Айлендерс» в овертайме и вышел вперед в серии плей-офф Кубка Стэнли

«Бостон» в гостевом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли победил «Айлендерс» со счетом 2:1.
Основное время завершилось вничью: в первом периоде Смит Крейг вывел «Брюинз» вперед (6-я минута встречи), а в третьем - «Айлендерс» отыгрался усилиями Мэтью Барзаля (55).
В овертайме победу «Бостону» принесла шайба Брэда Маршана (64).
Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 39 бросков и был признан третьей звездой матча.
Таким образом «Бостон» вновь повел в серии: 2-1. Следующая ее игра также пройдет в Нью-Йорке 6 июня.