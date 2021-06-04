«Каролина» победила в овертайме «Тампу-Бэй» и сократила отставание в серии плей-офф Кубка Стэнли

«Каролина» в гостевом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли выиграла у «Тампы-Бэй» со счетом 3:2.

В основное время встреча закончилась вничью. Все голы были забиты во втором периоде. Сначала свои шайбы забросили хоккеисты «Харрикейнз»: отличились Бретт Пеше (26-я минута матча) и Себастиан Ахо (28). Потом игроки «Лайтнинг» дважды реализовали большинство: голы на счету Брэйден Пойнта (29) и Александра Киллорна (37), в обоих случаях балл за результативность набрал российский нападающий Никита Кучеров.

Он же удалился в овертайме, после чего Джордан Стаал реализовал численное преимущество (66) и сократил отставание «Каролины» в серии: 1-2.

Помимо Кучерова из россиян одно очко в матче набрал форвард «Каролины» Андрей Свечников. Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам.

Следующий матч в серии пройдет в Тампе 5 июня.