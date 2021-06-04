Антон Бурдасов: Мы проиграли Канаде, но приняли поражение по-мужски

Нападающий сборной России Антон Бурдасов считает, что его команда боролась до конца в матче против Канады.

«Я не считаю, что мы должны посыпать голову пеплом: да, мы проиграли, но приняли поражение по-мужски, до последней секунды. Победитель бывает только один, жаль, что вчера это были не мы, но мне кажется, никто не может упрекнуть нас в том, что мы сдались без борьбы», - приводит слова Бурдасова ТАСС.

Добавим, что в полуфинале чемпионата мира сборная Канады сыграет против США, вторую пару составили команды Финляндии и Германии. Оба полуфинала пройдут 5 июня. Турнир завершится на следующий день.