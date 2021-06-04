Дарюс Каспарайтис: По составу сборная России точно была сильнее канадцев

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис оценил поражение национальной команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2021 против Канады (1:2 ОТ).

Напомним, что по ходу встречи подопечные Валерия Брагина вели со счетом 1:0 после заброшенной шайбы Евгения Тимкина. Однако соперник смог ответить голами Адама Хенрика и Эндрю Манджипане. Тем самым, российская сборная завершила свои выступления на турнире.

– По одной игре нельзя оценивать команду. Понятно, что все ожидали другого результата. У Канады не самый сильный состав за последнее время. Когда судьбу команды решает одна игра – случится может все, что угодно. Все разочарованы. Сейчас в спорте каждый может обыграть каждого. Я удивлен такому результату. По составу Россия точно была сильнее, – цитирует Каспарайтиса «Спорт-Экспресс».

В полуфиналах мирового первенства в Риге сборная Канады сыграет против американцев, а Финляндия проведет встречу с Германией. Обе игры запланированы на 5 июня.