Дмитрий Губерниев: КХЛ не готовит хоккеистов нужного уровня

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в том, что сборная России проиграла Канаде (1:2) в четвертьфинальной игре мирового первенства виноват в том числе уровень КХЛ.

«По игре канадцы были ничуть не хуже. Они создавали моменты даже больше, чем мы. Самое главное, что хоккеистов нужного уровня, к сожалению, чтобы обыгрывать даже таких канадцев, наша лига не готовит. Уровень нашего хоккея соответствует этой 153-й сборной Канады. С этой командой мы сегодня бодались. И не сложилось. Потому что они выше головы прыгнули, а мы даже в свой хоккей не сыграли», - приводит слова Губерниева телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что в полуфинале чемпионата мира сборная Канады сыграет против США, вторую пару составили команды Финляндии и Германии. Оба полуфинала пройдут 5 июня. Турнир завершится на следующий день.