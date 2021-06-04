Максим Сушинский: Считаю, что нам нужно сменить тренерский штаб сборной России перед Олимпиадой

Чемпион мира Максим Сушинский выразил мнение, что тренерский штаб сборной России должен подать в отставку после поражения национальной команды от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинальном матче мирового первенства 2021 года в Риге.

– Нужно ли тренерскому штабу сборной продолжать работу? Если мы хотим такой же результат на Олимпиаде, то да. Я сто процентов за перемены. Проиграли такой команде, которой не имели права уступать, – цитирует Сушинского «МК-Спорт» с ссылкой на «РИА Новости».

Напомним, что в последний раз российская сборная становилась чемпионом мира в 2014 году в Минске. В финальной игре команда Олега Знарка уверенно обыграла финнов со счетом 5:2.

На прошлой Олимпиаде российская команда завоевала золотые медали турнира, победив Германию (4:3 ОТ).