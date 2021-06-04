Ротенберг прокомментировал поражение сборной России от Канады в 1/4 финала ЧМ-2021

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвел итоги четвертьфинального матча чемпионата мира-2021, в котором сборная России уступила в овертайме команде Канады (1:2 ОТ).

Напомним, что по ходу встречи подопечные Валерия Брагина вели со счетом 1:0 после заброшенной шайбы Евгения Тимкина. Однако соперник смог ответить голами Адама Хенрика и Эндрю Манджипане. Тем самым, российская сборная завершила свои выступления на турнире.

– С точки зрения психологии, команда была подготовлена к этому матчу, когда вернемся в Москву, проведем совещание, проанализируем все детали. По самоотдаче, желанию и характеру к команде сегодня нет вопросов – все старались и хотели выиграть. Сейчас мы будем делать выводы, смотреть вперед и думать, как нам защитить золото Олимпийских игр в Китае, этот матч дал нам много пищи для размышлений, – цитирует Ротенберга ТАСС.

В полуфиналах мирового первенства в Риге сборная Канады сыграет против американцев, а Финляндия проведет встречу с Германией. Обе игры запланированы на 5 июня.