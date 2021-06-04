Борис Михайлов: Вылет сборной России в 1/4 финала ЧМ – это провал. Так дальше продолжаться не должно

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинальном матче ЧМ-2021.

Напомним, что в последний раз российская команда побеждала на мировых первенствах в 2014 году в рамках турнира в Минске. В финальной игре подопечные Олега Знарка уверенно обыграли финнов со счетом 5:2.

– Правильно сказал защитник Орлов – это провал. Ни болельщики, ни специалисты не удовлетворены выступлением сборной на ЧМ. Если мы довольны непопаданием в четверку, значит пришло время перемен в руководстве нашего хоккея и в тренерском штабе. Будет ли публичный отчет национальной сборной от тренерского штаба до руководства Федерации? Россия – хоккейная страна. Так дальше продолжаться не должно, – приводит слова Михайлова «Чемпионат».

В полуфиналах мирового первенства в Риге сборная Канады сыграет против американцев, а Финляндия проведет встречу с Германией. Обе игры запланированы на 5 июня.