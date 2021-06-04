Олимпийский чемпион Прохоров считает удаление Тарасенко в матче с Канадой справедливым

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров считает, что судьи справедливо удалили российского нападающего Владимира Тарасенко, после чего сборная Канады сравняла счет в четвертьфинале чемпионата мира и перевела игру в овертайм.

«Тарасенко был удален за игру высоко поднятой клюшкой — задел зубы соперника. Насколько я это видел. В какой-то момент он ударил вверх, а потом, снизу подбивая, попал ему по лицу, в самый последний момент. Судья стоял напротив. И я не думаю, что судьи как-то пытались сплавить наших игроков. Два удаления было с их стороны, одно — с нашей», - приводит слова Прохорова «Газета.Ru».

Добавим, что в полуфинале чемпионата мира сборная Канады сыграет против США, вторую пару составили команды Финляндии и Германии. Оба полуфинала пройдут 5 июня. Турнир завершится на следующий день.