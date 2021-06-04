Николай Валуев: Сборная России должна каждый год занимать призовые места и бороться за медали ЧМ

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился комментарием по поводу поражения сборной России от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021.

Отметим, что российская команда не может одержать победу над канадцами на мировых первенствах с 2011 года. Тогда подопечные Вячеслава Быкова обыграли своих соперников на четвертьфинальной стадии со счетом 2:1.

– Очень обидно. Мы были близки к победе, но это спорт. Вылет в четвертьфинале – не наш уровень. Мы должны каждый год занимать призовые места и бороться за медали. У нас сильная команда. Повторюсь, в спорте может случиться все, что угодно, – цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

В полуфиналах ЧМ в Риге сборная Канады сыграет против американцев, а Финляндия проведет встречу с Германией. Обе игры запланированы на 5 июня.