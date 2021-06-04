Татьяна Тарасова – о вылете сборной России с ЧМ: Я не ожидала такого исхода

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила поражение сборной России от команды Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2021 в Риге.

– Я не ожидала такого исхода. Сейчас нет смысла что-либо обсуждать, так как команда прекратила свое выступление на чемпионате мира. С чем связан такой результат? А тренером Знарок работает? Не работает. Вот и все, – приводит слова Тарасовой News.ru.

Отметим, что под руководством Олега Знарка сборная России победила на мировом первенстве 2014 года в Минске, а также завоевала золотые медали Олимпиады-2018.

В данный момент национальную команду тренирует Валерий Брагин.