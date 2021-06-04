ЦСКА подписал контракт с форвардом «Калгари» Нордстремом

Пресс-служба ЦСКА сообщила о переходе в команду нападающего Юакима Нордстрема.

По информации источника, соглашение между 29-летним шведом и армейским клубом рассчитано на один сезон.

Напомним, сезон-2020/21 Нордстрем выступал в составе «Калгари Флэймз» – на счету хоккеиста одна заброшенная шайба и шесть ассистов в 44 матчах. Ранее в НХЛ он защищал цвета «Чикаго Блэкхокс», «Каролины Харрикейнз» и «Бостон Брюинз».

В составе сборной Швеции нападающий стал чемпионом мира в 2017 году.