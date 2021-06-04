Экс-тренер Бобровского разобрал его ошибки в четвертьфинале чемпионата мира

Бывший тренер вратаря «Флориды» и сборной России по хоккею Сергея Бобровского Виталий Самойлов рассказал, как, по его мнению, должен был сыграть голкипер в эпизодах с пропущенными шайбами в матче 1/4 финала чемпионата мира в Риге между Россией и Канадой (1:2 ОТ).

«В эпизоде с первым голом Сергей сел не под бросок, а под игрока, который отдавал пас. Он сидел до броска - это техническая ошибка. Но он так прочитал эпизод.

В моменте со вторым голом Сергей сел к игроку, чтобы перехватить шайбу, которая прошла через вратарскую, чего в принципе не должно быть. Если бы такой гол пропустил Самонов, к нему не было бы вопросов», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, Бобровский прилетел из США накануне последних матчей группового этапа чемпионата мира, однако был вынужден отбывать двухдневный карантин, в связи с чем вышел на лед только в четвертьфинале.

Сборная России уступила канадцам в овертайме со счетом 1:2 и покинула турнир.