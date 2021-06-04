Третьяк не считает, что Брагина нужно менять

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался в поддержку главного тренера национальной команды Валерия Брагина.

«Думаю, что он должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки. Мы должны верить человеку, впереди Олимпийские игры, и он должен посмотреть, что неправильно было сделано. Ждем, что тренер скажет», - приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, сборная России под руководством Брагина не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в 1/4 финала команде Канады со счетом 1:2 в овертайме.