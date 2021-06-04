Вячеслав Фетисов: Знаю как обыграть сборную Канады, но говорить пока не буду

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил вылет сборной России с чемпионата мира 2021 года на четвертьфинальной стадии.

Вчера подопечные Валерия Брагина в овертайме уступила Канаде (1:2 ОТ) и завершили свои выступления на турнире.

– Ищем прививку для победы над канадцами? Знаю, что делать, но говорить не буду. Это бессмысленно. Я расстроился. По большому счету этот ЧМ должен был стать нашим – и по составу, и по амбициям. К сожалению, случился ранний вылет, что не может не огорчать и специалистов, и болельщиков. Не знаю, какие выводы будут сделаны. Опять все менять будет совсем не справедливо, – цитирует Фетисова «РИА Новости».

Отметим, что российская команда не может одержать победу над канадцами на мировых первенствах с 2011 года. Тогда подопечные Вячеслава Быкова обыграли своих соперников в матче 1/4 финала со счетом 2:1.