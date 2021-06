Канадский комментатор вспомнил Розанова перед матчем Россия - Канада

Канадский комментатор телеканала TSN Горд Миллер перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Латвии почтил память своего российского коллеги Юрия Розанова, ушедшего из жизни после продолжительной болезни 3 марта.

«Пока мы готовимся к матчу четвертьфинала чемпионата мира по хоккею между Канадой и Россией, я думаю о своем друге - легендарном российском комментаторе Юрии Розанове, который покинул нас в марте. На следующей неделе Юрию должно было исполниться 60 лет, и мы были бы рады увидеться перед матчем», - написал Миллер в своем твиттере, прикрепив совместное фото с Розановым.

Напомним, подопечные Валерия Брагина в овертайме уступили «кленовым листьям» со счетом 1:2 и не смогли побороться за медали на турнире.

As we get set for the Canada/Russia QF at the #IIHFWorlds2021 I’m thinking of my friend, the legendary Russian broadcaster Yuri Rozanov, who passed away in March. Yuri would have turned 60 next week, we would have had fun visiting before the game. pic.twitter.com/IX4TBWvcVn