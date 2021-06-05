«Вегас» обыграл «Колорадо» и сократил отставание в серии, у Ничушкина «-2»

В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Вегас» победил «Колорадо» - 3:2.

В составе «Годен Найтс» отличились Вильям Карлссон (25-я минута), Джонатан Маршессо (55) и Макс Пасиоретти (56). У «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Карл Седерберг (27) и Микко Рантанен (46). Нападающий Валерий Ничушкин провел на площадке 14 минут 32 секунды и закончил матч с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Четвертый матч состоится 7 июня и пройдет также на домашнем стадионе «Вегаса». Начало игры - в 03:30 по московскому времени.

НХЛ

Кубок Стэнли

2-й раунд

«Вегас» – «Колорадо» – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)