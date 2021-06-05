Малкин перенес операцию на колене

«Питтсбург» заявил, что форвард команды Евгений Малкин успешно перенес операцию на колене.

Россиянин не сможет принять участия на сборах в сентябре, клуб ожидает, что к тому времени будут известны точные сроки восстановления хоккеиста.

Напомним, что Малкин получил повреждение 16 марта в матче с «Бостоном». С тех пор он пропустил шесть недель регулярного чемпионата и два раунда Кубка Стэнли.

Добавим, в минувшем сезоне нападающий в «регулярке» набрал 28 (8+20) очков, а в плей-офф НХЛ – 5 (1+4).