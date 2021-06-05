Андрей Назаров: Третьяк и Ротенберг создали все условия для сборной России, а на них льют грязь

Тренер Андрей Назаров выразил мнение о раннем вылете сборной России с чемпионата мира - 2021 в Риге (Латвия).

«В сборной России на чемпионате мира были созданы все условия. Абсолютно не понимаю, почему грязь льют на руководство ФХР - Владислава Третьяка и Романа Ротенберга. Да и на саму сборную лить грязь нельзя, парни старались и выкладывались. Может, где-то недоработал тренерский штаб, это все проанализируют. Конечно, вопросы есть, но не надо доходить до обвинений и хамства», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что перед четвертьфинальным матчем мирового первенства Россия - Канада подопечные Валерия Брагина считались фаворитами, но потерпели поражение от «кленовых листьев» в овертайме со счетом 1:2. Руководство ФХР и члены национальной команды подверглись сильной критике со стороны общественности.