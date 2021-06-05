Дубль Манджапане помог сборной Канады победить США в полуфинале ЧМ-2021

Сборная Канады в полуфинале чемпионата мира-2021 со счетом 4:2 обыграла команду США.
В составе победителей отличились форвард «Чикаго» Брендон Пирри (3-я минута), нападающий «Калгари» Эндрю Манджапане (25-я и 41-я) и форвард «Коламбуса» Джастин Данфорт (60-я).
У американцев шайбы забросили нападающий «Рейнджерса» Колин Блэквелл (18-я) и форвард «Сан-Хосе» Александр Хмелевски (44-я).
Таким образом, в финале турнира «кленовые листья» сыграют с победителем пары Финляндия – Германия, а команда США 6 июня поспорит за бронзовые медали.
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