Остон Мэттьюз претендует на Леди Бинг Трофи

«Теперь буду болеть за Канаду, чтоб не так обидно было». На ЧМХ-2021 с Мостовым

Один из лучших футболистов в истории российской сборной давно питает любовь к хоккею и внимательно следит за чемпионатом мира в Риге. А также продолжает делиться с «Плеймейкером» своими впечатлениями от увиденного.