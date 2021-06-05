Остон Мэттьюз претендует на Леди Бинг Трофи

Национальная хоккейная лига объявила номинантов на Леди Бинг Трофи по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/2021.
В шорт-лист номинантов вошли: нападающий Остон Мэттьюс («Торонто Мейпл Лифс»), а также защитники Джаред Сперджен («Миннесота Уайлд») и Джейкоб Славин («Каролина Харрикейнз»).
Напомним, что награда присуждается игроку, который стал образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Победитель определится после голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов.
Добавим, что действующим обладателем Леди Бинг Трофи является форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон.
источник: NHL (НХЛ)