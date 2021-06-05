Бржиза выдвинул свою кандидатуру на пост президента ИИХФ

Член совета Международной федерации хоккея Петр Бржиза выдвинул свою кандидатуру на пост главы ИИХФ.
«Бржиза выдвинул свою кандидатуру», — приводит ТАСС слова президента ФХР Владислава Третьяка.
Ранее сообщалось, что свою кандидатуру также выдвинул президент Хоккейного союза Германии Франц Райндль.
Отметим, что действующий глава ИИХФ Рене Фазель сложит свои полномочия после конгресса организации, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. Швейцарец руководит федерацией с 1994 года.
источник: ТАСС