Каменский оценил выступление сборной России на чемпионате мира в Риге

Олимпийский чемпион Валерий Каменский подвел итоги выступления сборной России на чемпионате мира-2021.

— Глупо отрицать, что результат неудовлетворительный. И объяснение ему найти трудно, особенно сейчас, по горячим следам. И теперь штабу сборной России и руководству нашего хоккея нужно всесторонне проанализировать причины неудачи. Ощущение, что есть какой-то у нас комплекс Канады, раз уже 10 лет не можем ее победить в серьезных играх. И надо что-то с этим делать, как-то его преодолевать, — передают слова Каменского «Известия».

Добавим, что «кленовые листья» вышли в финал турнира, обыграв США со счетом 4:2 и ждут победителя пары Финляндия – Германия.