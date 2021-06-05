Финляндия переиграла Германию и встретится с Канадой в финале чемпионата мира-2021

В полуфинале чемпионата мира-2021, который проходит в Риге, сборная Финляндии обыграла команду Германии - 2:1.

У финнов заброшенной шайбой отметились Йиро Пакаринен (14-я минута) и Ханнес Бьернинен (19). Автором единственного гола немцев стал форвард Маттиас Плахта (32), реализовавший большинство.

Таким образом, Финляндия вышла в финал чемпионата мира, где встретится со сборной Канады, которая ранее обыграла США (4:2). Эти команды встречались в решающей игре турнира в 2019 году.

Германия сыграет с США в матче за третье место. Игры пройдут 6 июня.

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1/2 финала