Николишин - о поражении сборной России от Канады на ЧМ: Все оправдания в пользу бедных

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Латвии.

«Все оправдания - это в пользу бедных. Если мы хотим быть бедными, то можно искать оправдания в том, что сборная России проиграла будущим чемпионам. Если мы не хотим быть бедными, то надо работать, искать и исправлять ошибки и добиваться результатов», - приводит слова бывшего хоккеиста «Чемпионат».

Напомним, что в финале ЧМ Канада переиграла Финляндию (3:2 ОТ) и стала 27-кратным победителем турнира.