Вудкрофт возглавил сборную Белоруссии

На заседании исполкома ФХБ, прошедшем 7 июня, был утвержден тренерский штаб национальной сборной Белорусси на период подготовки и на квалификацию к ОИ-2022. К ответственному старту команду поведет штаб минского «Динамо» во главе с Крэйгом Вудкрофтом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

С 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.

Сборная Белорусси начнет подготовку к олимпийской квалификации ориентировочно 16 августа. В этот период планируется проведение ряда товарищеских матчей, в том числе с клубами КХЛ.

Напомним, что Вудкрофт продлил контракт с минским «Динамо». Следующий сезон станет уже четвертым для канадца у руля «зубров».

Специалист прежде работал в штабе сборной Белорусси на трех чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и олимпийской квалификации к Играм-2018, где помогал Дэйву Льюису. В сезоне-2017/18 входил в штаб сборной Канады, которая завоевала Кубок Шпенглера-2017 и бронзу Олимпиады-2018.