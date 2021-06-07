Вячеслав Фетисов: Мои слова про слабость Канады? Ошибся, слишком понадеялся на нашу команду

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал свои слова относительно уровня игроков сборной Команды перед матчем с Россией на ЧМ-2021 в Латвии.

«Мои слова про слабость Канады? Значит, я ошибся. Слишком понадеялся на нашу команду. В средненьком чемпионате, приведя лучших игроков мы должны были долететь до Луны, Марса и Солнца. Но не долетели. Ничего непонятного перед игрой с канадцами я не сказал», — цитирует депутата Госдумы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что перед матчем 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Канады Фетисов заявил, что в североамериканской команде нет ни одного известного хоккеиста и «нам не стоит даже переживать».

Добавим, что подопечные Валерия Брагина уступили канадцам в овертайме - 1:2. Команда Жерара Галлана переиграли в финале Финляндию (3:2ОТ).