Источник: Хохлачев и Кугрышев станут игроками «Спартака»

Московский «Спартак» в ближайшее время подпишет контракты с нападающими Александром Хохлачевым и Дмитрием Курышевым.

По информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», столичный клуб уже договорился с игроками о сроках соглашений. Контракт с Кугрышевым будет рассчитан на два сезона, а с Хохлачевым — на один.

В минувшем сезоне Дмитрий выступавл за уфимский «Салават Юлаев». 31-летний форвард провел 66 матчей, в которых набрал 32 (10+22) очко при показателе полезности »-2».

Хохлачев стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда». 27-летний нападающий в 82 матчах набрал 39 (12+27) очков.