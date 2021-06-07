ХК «Динамо» объявило имя тренера вратарей

Московское «Динамо» объявило о назначении шведского специалиста Магнуса Веннстрема на должность тренера вратарей команды.

«Работа в КХЛ - новый вызов для наставника. Мы верим, что Магнус сумеет помочь нашим вратарям стать еще надежнее и показывать свою лучшую игру на протяжении всего сезона», - приводит слова генерального директора москвичей Евгения Кровопускова официальный сайт клуба.

Напомним, главным тренером «Динамо» в новом сезоне будет Алексей Кудашов.

По итогам прошлого сезона команда под руководством Владимира Крикунова дошла до полуфинала Западной конференции.