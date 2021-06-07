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07 июня 19:48
автор: Артем Спиридонов

«Спартак» и «Куньлунь» назвали свои домашние арены на сезон-2021/22

В прошлом сезоне красно-белые выступали на «ЦСКА Арене», а китайский клуб базировался в Мытищах.

Пресс-служба КХЛ сообщила, на каких аренах московский «Спартак» и «Куньлунь Ред Старз» будут принимать соперников в предстоящем сезоне.

«Драконы» останутся в подмосковных Мытищах, где проводили домашние матчи прошлого чемпионата, а красно-белые переехали в «Мегаспорт Арену».

Напомним, что в минувшем сезоне «Куньлунь» занял последнее место в Восточной конференции с 34 очками, а «Спартак» завершил борьбу на стадии 1/4 финала Западной конференции, проиграв серии до четырех побед московскому ЦСКА.

источник: КХЛ
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