«Спартак» и «Куньлунь» назвали свои домашние арены на сезон-2021/22

Пресс-служба КХЛ сообщила, на каких аренах московский «Спартак» и «Куньлунь Ред Старз» будут принимать соперников в предстоящем сезоне.
«Драконы» останутся в подмосковных Мытищах, где проводили домашние матчи прошлого чемпионата, а красно-белые переехали в «Мегаспорт Арену».
Напомним, что в минувшем сезоне «Куньлунь» занял последнее место в Восточной конференции с 34 очками, а «Спартак» завершил борьбу на стадии 1/4 финала Западной конференции, проиграв серии до четырех побед московскому ЦСКА.
источник: КХЛ