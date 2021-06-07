Александр Крылов: IIHF нужно подумать, как сделать чемпионат мира более смотрибельным

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов оценил организацию чемпионата мира по хоккею в Риге.

«Я ни один матч не посмотрел целиком, да и весь турнир смотрел отрывками. Я не очень понял, зачем Латвии нужен был этот чемпионат. Они снимали флаги и не привлекали зрителей. Плюс эти широкие площадки — странный вид спорта какой-то. IIHF нужно подумать над тем, чтобы сделать турнир более смотрибельным. Зрелищности особой не было, так же как и интереса смотреть этот чемпионат мира», - приводит слова руководителя омичей телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в финале турнира канадцы обыграли команду Финляндии. Бронзовые награды достались сборной США.

Подопечные Валерия Брагина заняли первое место в своей группе на предварительном этапе, однако покинули турнир, уступив в четвертьфинале будущим чемпионам в овертайме со счетом 1:2.