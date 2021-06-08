«Монреаль» обыграл «Виннипег» и вышел в третий раунд Кубка Стэнли

В пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ «Монреаль» в овертайме обыграл «Виннипег» - 3:2.

Победную шайбу забросил Тайлер Тоффоли. Еще по голу забили Эрик Густафссон и Арттури Лехконен. Защитник «Монреаля» Александр Романов очков не набрал. Для российского хоккеиста это был первый матч в Кубке Стэнли. За «Джетс» дубль оформил Логан Стэнли.

Таким образом, счет в серии стал 4-0. «Монреаль» первым вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии «Колорадо» - «Вегас» (2-2).