Сушко стал генеральным директором минского «Динамо»

Минское «Динамо» объявило о назначении на должность генерального директора Сергея Сушко. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что решение о назначении Сушко было принято Наблюдательным советом клуба. Сушко сменит на посту Игоря Шуневича, который покинул клуб в апреле в связи с истечением срока контракта.

«Сергей Анатольевич - опытный управленец. За четыре года он сумел создать в Бресте полноценную клубную вертикаль от школы для основной команды, а в минувшем сезоне добился повышения в классе, оформив с «Брестом» путевку в Экстралигу А. Кроме того, в прошлом году Сушко возглавил Совет директоров клубов-участников чемпионата Беларуси.

В пользу его назначения говорит и признание специалиста лучшим менеджером хоккейного клуба в Экстралиге по итогам прошедшего сезона. Все это, на наш взгляд, позволит ему быстрее вникнуть в нюансы функционирования клуба КХЛ. Стратегия клуба останется прежней - мы продолжим искать новые имена для того, чтобы раскрывать потенциал талантливой белорусской молодежи на уровне КХЛ.

Мы уже определились с фигурой главного тренера - это Крэйг Вудкрофт, ряд игроков уже получил контракты на новый сезон и прямо сейчас ведутся переговоры с потенциальными новичками. Оказать помощь в формировании состава - первое, чем предстоит заняться новому генеральному директору», - приводит слова председателя Наблюдательного совета «Динамо» Дмитрия Баскова пресс-служюа клуба.