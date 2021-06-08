Марло номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Национальная хоккейная лига объявила номинантов на «Билл Мастертон Трофи», который вручается по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/2021.
В шорт-лист претендентов вошли: нападающий Патрик Марло («Сан-Хосе Шаркс»), защитник Мэтт Дамба («Миннесоты Уайлд») и форвард Оскар Линдблом («Филадельфии Флайерз»).
Добавим, что ранее в список входили российские хоккеисты Владимир Тарасенко (»Сент-Луис Блюз») и Валерий Ничушкин (»Колорадо Эвеланш»).
Напомним, что «Билл Мастертон Трофи» присуждается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
источник: NHL (НХЛ)