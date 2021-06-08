КХЛ изменила порядок ранжирования команд в таблицах конференций

Континентальная хоккейная лига внесла изменение в порядок ранжирования команд в таблицах конференций по итогам регулярного чемпионата.

По информации пресс-службы КХЛ, в таблицах Западной и Восточной конференций клубы будут занимать места в порядке убывания очков вне зависимости от дивизиона, в котором они играют.

Отмечается, что за это изменение проголосовало большинство представителей команд.

Напомним, что первое место в Западной конференции в сезоне 2020/2021 занял ЦСКА, в Восточной - казанский «Ак Барс».