Роман Ротенберг: Говорили с Панариным о его участии в ЧМ, он решил отдохнуть после тяжелого сезона

Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг рассказал, что приглашал форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в состав национальной команды на чемпионат мира-2021 в Риге.

«После тяжелого сезона он решил, что лучше отдохнуть. Мы с ним разговаривали. Поедет или не поедет он на Олимпиаду, мы будем обсуждать, когда узнаем, будут ли в Пекине игроки НХЛ. Мы с ним в постоянном контакте, общаемся», - цитирует ТАСС вице-президента ФХР.

Напомним, что ранее в СМИ экс-наставник «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин подмосковной несколько раз ударил гражданку Латвии.

«Нью-Йорк Рейнджерс» отверг обвинения в адрес 29-летнего хоккеиста и вывел его из состава на восемь матчей чемпионата НХЛ.