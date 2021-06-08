Шипачев во второй раз подряд получил приз лучшему бомбардиру КХЛ

Слуцкий и «Спартак». Найдут ли они друг друга посреди сезона?

Пока сборные готовятся к Евро-2020, клубы уже думают о сезоне-2020/21. И в нем - что в России, что в Европе - нас наверняка ждут громкие тренерские перестановки.