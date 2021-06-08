Шипачев во второй раз подряд получил приз лучшему бомбардиру КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев второй сезон подряд получил приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, 34-летний хоккеист набрал 67 (20+47) очков в 57 матчах.
2-й сезон подряд лучшим бомбардиром КХЛ стал капитан московского @dynamo_ru Вадим Шипачёв: 67 (20+47) очков в 57 играх!#KHLAwards pic.twitter.com/Rp5B56zS0H— КХЛ (@khl) June 8, 2021
Отметим, что в плей-офф сезона-2020/2021 Шипачев провел десять матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков. «Динамо» в полуфинале Западной Конференции уступило в серии СКА (1-4).